Lyon : quelle sécurité pour les phases finales de la Coupe du monde ?

Village de la FIFA place Bellecour, lieux touristiques, écran géant à Gerland, Parc OL, la préfecture du Rhône, la ville de Lyon et la métropole ont dévoilé ce lundi le dispositif de sécurisation qui sera mis en place dans l’agglomération pour l’accueil des phases finales de la coupe du monde féminine de football.

Les 2,3 et 7 juillet prochain auront lieu au Parc OL les demi-finales et la finale de la coupe du monde féminine de football. L'occasion pour la préfecture du Rhône, la ville de Lyon et la métropole de décrire le dispositif qui sera mis en place dans la ville pour cet événement. Entre 15 000 et 18 000 fans américains, ainsi que de nombreux amateurs de football, sont attendus à Lyon pour ces phases finales. Stéphane Mailhos, le préfet a tenu a assuré que tous les moyens allaient être mis en œuvre autour des “quatre axes”. D'abord la sécurité du centre-ville par la police nationale et municipale. Leur présence appuyée par le dispositif Sentinelle sera renforcée auprès des lieux touristiques de la ville. Concernant le village d'animation qui ouvrira demain place Bellecour, il sera surveillé par une quinzaine d'agents de sécurité privés et par des effectifs de police. La nuit des maîtres chien surveilleront la zone. Le demi-écran placé sur Bellecour ne servira qu'a diffuser des informations pour les spectateurs, pas à diffuser la rencontre. “Pour éviter les confusions, il sera retiré la veille de la finale”, a précisé Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint en charge de la sécurité à la ville de Lyon.

"Ce ne sera pas une fanzone"

Concernant le stade, il sera en configuration match de foot. Enfin, en cas de présence de l'équipe de France en finale, la rencontre sera retransmise au parc de Gerland sur un écran géant dans une zone sécurisé. “Ce ne sera pas une fanzone comme durant l'Euro 2016”, a insisté l'adjoint lyonnais. De fait il n'y aura pas de stands d'alcool dans le périmètre. Jean-Yves Sécheresse a précisé que la ville travaillée sur la mise en place d'un dispositif de rafraîchissement sur place et des points d'eau seront présents. Cette zone de diffusion aura une capacité de 13 000 personnes. Les deux entrées seront contrôlées avec des fouilles visuelles et des palpations aléatoires.

“Tout ce travail de sécurité est nécessaire pour maintenir le caractère sportif, festif et touristique de l'événement. Ce dernier a cette particularité qui est que l’on ne connaît pas les affiches des demies et de finale a Lyon. Donc on ne sait pas quel type de publics seront là. Cet événement n’est pas concerné par les phénomènes violents liés au hooliganisme. Notre rôle sera plutôt de gérer les mouvements de foule et la fluidification des déplacements des personnes”, a déclaré le préfet. Enfin, le préfet a d'ores et déjà signé des arrêtés pour interdire la vente de pétards, explosifs et de l'alcool les jours de match.