Lyon : quel trafic SNCF ce mardi 14 janvier ? 

Le trafic TER, TGV et Intercités va s'améliorer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en France ce mardi 14 janvier.

Le trafic SNCF revient peu à peu à la normale à Lyon. Selon les prévisions on comptera 1 TER sur 2 ce mardi. 459 cars circuleront pour pallier les annulations de certains trains. En moyenne, la SNCF assurera 3 TER sur 4 dans l'Hexagone.

Du côté des TGV 22 allers et 23 retours sont confirmés entre Lyon et Paris, 11 allers/retours entre Lyon et Marseille et 6 allers et 4 retours entre Lyon et Montpellier.

2 Intercités sur 3 sont annoncés dont deux allers-retours entre Nantes et Lyon et cinq entre Paris Bercy et Clermont-Ferrand.

En France, 5200 trains circuleront, dont 9 TGV sur 10, contre 4800 hier.