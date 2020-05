Lyon : que sait-on des masques distribués sur le réseau TCL ?

Le port du masque sera obligatoire dans les bus, métros, tramways et funiculaires de Lyon à partir du 11 mai. D'ici là, il sera possible d'obtenir des masques de deux manières sur le réseau TCL durant le déconfinement. Explications.

A partir du 11 mai, tous les voyageurs sur le réseau TCL devront porter un masque, une mesure rendue obligatoire dans le cadre du déconfinement suite à l'épidémie de coronavirus COVID-19. Sur le réseau, il sera possible d'obtenir des masques de deux manières.

Sous réserve de réception des commandes, à partir de cette semaine, 100 000 masques jetables seront distribués gratuitement par TCL. Ils doivent permettre d'accompagner le début du déconfinement.

Par ailleurs, entre le 11 et le 15 mai, 10 000 kits comprenant 2 masques jetables et du gel hydroalcoolique seront placés dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro, habituellement réservés aux snacks et boissons. Ces kits payants coûteront entre 3,5 et 4 euros.