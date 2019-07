Lyon : quand la fin de l'épisode de canicule est-elle prévue ?

Journée la plus chaude de la semaine à Lyon ce mercredi 24 juillet. Néanmoins, cet épisode de canicule exceptionnel de par son intensité ne devrait pas s'inscrire dans la durée. Quand va-t-il se terminer ?

Ce mercredi 24 juillet, le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés à Lyon. Il devrait s'agir de la journée la plus chaude de la semaine et les températures seront bien plus élevées encore en ville à cause du phénomène des îlots de chaleur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, elles ne devraient pas descendre en dessous de la barre des 25 degrés, pour un jeudi ensuite à 38 degrés. Le Rhône est ainsi toujours placé en vigilance orange canicule par Météo France.

Cet épisode qui est exceptionnel de par son intensité ne devrait pas s'inscrire dans la durée. Vendredi soir, des averses pourraient déjà rafraîchir l'ambiance. Selon Météo France, pluie et orages devraient rythmer la journée du samedi 27 juillet marquant la fin de cet épisode de canicule et un retour des températures maximales sous la barre des 30 degrés.

La qualité de l'air devrait également s'améliorer grâce au retour de la pluie. À Lyon, suite à un pic de pollution à l'ozone, la circulation différenciée devrait rester en place au moins jusqu'à vendredi. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0,1, 2 et 3 ont le droit de circuler dans un périmètre comprenant Lyon, Villeurbanne et Caluire.