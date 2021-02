Lyon : professeurs et élèves du lycée La Martinière en grève contre l’insécurité

Lycéens et professeurs du lycée La Martinière Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, sont en grève ce lundi pour protester contre l’insécurité autour et dans l’établissement.

L’agression à coups de cailloux d’un professeur du lycée La Martinière Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, par un élève le 26 janvier a fait office d’élément déclencheur. Enseignants, surveillants et lycéens se sont mis en grève une première fois le jeudi 28 janvier en réaction.

Ils se mobilisent de nouveau ce 1er février à partir de 10h pour protester contre "une montée inquiétante de la violence à l’extérieur comme à l’intérieur" de l’établissement. Élèves et professeurs témoignent d’agressions, de racket et même d’agressions sexuelles dans et autour de l’établissement par d’autres lycéens de La Martinière ou des éléments extérieurs.

Ils demandent davantage de présence policière autour du lycée ainsi que le recrutement de surveillants supplémentaires pour mieux contrôler les allers-venues au sein du lycée et mettre fin à ce climat délétère.

Selon BFM Lyon, Laurent Wauquiez, président de la région, doit se rendre sur place pour faire un point sur la situation.