Lyon : préavis de grève déposé à l'aéroport de Saint-Exupéry, des retards de vols à prévoir

Des syndicats de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ont déposé un préavis de grève pour ce mercredi 8 et jeudi 9 juin.

L'intersyndicale FO, CFDT, CFTC, UNSA aérien, et Union syndicale Solidaire d'Aviapartner annonce avoir déposé un préavis de grève pour le mercredi 8 et le jeudi 09. Pour mémoire, un premier appel avait été lancé le 4 juin dernier.

Ce mouvement fait écho à des revendications salariales portées auprès de la direction et qui n'auraient pas été satisfaites jusqu'ici. "Lors de la réunion extraordinaire que nous avions fait de notre inquiétude, des demandes ont été faites sur les salaires et les conditions de travail. Malheureusement nous n'avons pas été écoutés sur le volet financier", explique l'intersyndicale. Les grévistes souhaitent ainsi créer un écart entre coefficients et augmenter les salaires, revaloriser les primes (repas, transport et présence), ou encore inscrire dans les accords d'entreprise les améliorations sur les horaires.

Cette mobilisation durera de 20h30 à 23h30 ce mercredi et de 04h00 à 07h30 jeudi. Des perturbations et des retards de vols sont donc à prévoir.