Métropole de Lyon : pourquoi le ciel est orangé ?

Les habitants de la Métropole de Lyon se sont levés avec un ciel orangé au-dessus de la tête. Un beau spectacle qui arrive chaque année, ou presque.

Si la couleur du ciel semble surprendre plus d'un habitant de la Métropole de Lyon ce samedi matin, le phénomène météorologique n'est pas rare en France. Son explication arrive tout droit du continent Africain et plus précisément du Sahara. Des vents violents à plus de 80 km/h venant donc du Sud soulèveraient le sable de cet immense désert pour le porter jusqu'à nous. Le jaune du ciel est beaucoup plus prononcé qu'à l'accoutumé suite au nombre de particules beaucoup plus importants dans l'air.

Un phénomène particulier qui ne devrait pas durer avec les pluies à venir ce samedi. Ces dernières devraient être de nature plus sableuses que d'ordinaire. Le thermostat devrait lui aussi grimper donnant des températures plus chaudes ce week-end. Ce n'est donc pas la fin du monde, seulement le début d'un jolie spectacle naturel dans un monde où du Sahara à Lyon, il n'y a qu'un coup de vent.