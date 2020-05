Lyon : pourquoi aucun point de distribution de masques dans le 4e arrondissement ?

À partir du 11 mai, les Lyonnais pourront prendre rendez-vous en ligne pour aller chercher leurs masques dans des lieux dédiés dans les arrondissements. Néanmoins, un manque à l'appel. Il n'y a aucun point de distribution dans le 4e arrondissement, dont le maire est David Kimelfeld, président de la métropole. La ville s'en explique.

Lyon se prépare à distribuer des masques aux habitants. Ceux que la ville a commandés, mais aussi ceux de la métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les présidents David Kimelfeld et Laurent Wauquiez ont confié la distribution de leur stock masques pour Lyon à la ville.

Ainsi, à partir de vendredi, les Lyonnais pourront s'inscrire en ligne via le site de la ville (ici). Une fois inscrit, il faudra aller chercher son masque à partir du 11 mai dans l'un des points choisis par la ville (voir en bas de cet article). Tous les arrondissements sont présents, à l'exception d'un seul : le quatrième. Or, si Gérard Collomb a confié la distribution des masques à son candidat à la ville, Yann Cucherat, l'actuel président de la métropole David Kimelfeld, candidat dissident, est aussi maire d'un quatrième arrondissement sans point pour les masques.

Contactée par Lyon Capitale, la ville s'en explique : "les points de distribution ont été choisis non pas en fonction des arrondissements, mais d’un maillage de la ville et des capacités d’accueil. Il n’y avait pas d’endroits adaptés dans le 4e arrondissement qui permettaient d’accueillir la logistique, donc la zone a été maillée entre l’atrium de l’Hôtel de Ville et les gymnases Genety et Duplat". Les habitants du quatrième arrondissement devront donc se rendre à Genety / Duplat (le long du boulevard de la Croix-Rousse, à la jonction 1er et 4e, à côté du Clos Jouve) ou descendre en presqu'île pour aller chercher leurs masques. Le point sera attribué en fonction du lieu de domicile. Par ailleurs, le gymnase de la Ficelle sur le plateau qui aurait pu parfaitement convenir pour éviter les trajets plus longs pour certains n'a pas été retenu.

Les masques seront disponibles dans les points suivants (sur rendez-vous) :