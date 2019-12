Lyon : pour voter en 2020, les Lyonnais mettront 2 enveloppes dans l'urne

Pour la première fois en 2020, les Lyonnais et les habitants de la Métropole de Lyon éliront lors de deux suffrages différents les conseillers municipaux mais aussi les conseillers métropolitains. Le même jour. Deux parcours de vote différents. Avec deux enveloppes différentes à la fin. Explications.

C'est une première. Les Lyonnais et les habitants de la Métropole de Lyon vont voter deux fois le même jour, et donc en tout 4 fois (sauf élection au 1er tour) lors des élections les 15 et 22 mars prochain. Les Lyonnais par exemple vont voter pour élire leur maire, mais pas seulement. Ils vont aussi voter aussi pour élire le président de la Métropole de Lyon.

Deux scrutins sont ainsi organisés le même jour.

Deux parcours de vote