Lyon : pour Noël, le plein d'animations à la Part-Dieu

À Lyon, le centre commercial Westfield La Part-Dieu propose de nombreuses animations pour les petits et grands à l'occasion de Noël.

Pour les fêtes de Noël, le centre commercial Westfield La Part-Dieu revêt ses habits d'hiver. Dès aujourd'hui, samedi 17 décembre, une patinoire géante et une piste de curling invitent à des moments de glisse en famille ou entre amis.

Patinoire et curling sur le rooftop de la Part Dieu

Sur le rooftop accessible au niveau 3, ambiance station de ski garantie. Nichée sur les hauteurs du centre, au milieu d’une forêt de sapin, une patinoire de 200 m2, en revêtement synthétique, fera le bonheur des pros de la glisse ou des amateurs occasionnels. Pour chaque participation à la patinoire, Westfield La Part-Dieu s’engage à reverser 2 euros à la Fondation des Hospices civils de Lyon.

Une piste de curling de deux mètres de large par sept mètres de long est mise en place aux abords de la patinoire. Les visiteurs pourront ainsi s’initier et découvrir cette discipline sportive olympique, originaire d’Ecosse, très populaire dans de nombreux pays.

Rencontre avec le père Noël

Par ailleurs, le centre commercial propose de rencontrer le père Noël sur la place centrale tous les jours de la semaine entre 9h30 et 20h, jusqu'au 31 décembre. Ne manquez pas également les concerts de gospels prévus avec la troupe Travel In Gospel. Ils auront lieu 17, 18, 24 et 31 décembre à 14h et 15h au niveau 3 en face de Panasia puis à 16h et 17h au niveau 0 proche du sapin en face de Lego.

Il faut aussi signaler l'installation d'une boutique éphémère de jeux et jouets revalorisés jusqu'au 2 janvier de 9h30 à 20h, au niveau 0 à côté de l'atelier de famille. Cette année, seront présents Enjoué, GEIM, Les Mains de Fée et AJD Mirly.

Enfin, pour emballer joliment les cadeaux achetés, un stand dédié est prévu du 14 au 23 décembre de 10h à 19h au niveau 0 en face de Victoria’s Secret.

Infos pratiques

Horaires patinoire et curling : du samedi 17 décembre au samedi 31 décembre, de 11h à 21h. Fermeture anticipée de la patinoire à 18h le 24 et le 25 décembre. Tarifs : accès gratuit réservé aux membres fidélités Westfield Club.