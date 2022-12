Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 16 au 18 décembre

Au programme de ce week-end du 16 au 18 décembre : des marchés de Noël, des rues piétonnes et un salon...

Le retour de la piétonnisation ce samedi

Le 17 décembre, l'opération "La voie est libre" est de retour dans les 4e et 7e arrondissements. Des animations seront proposées place de la Croix-Rousse, place Bertone et place Gabriel-Péri. L'occasion d'acheter local pour les fêtes de fin d'années dans un environnement plus tranquille.

Des marchés de Noël à la pelle tout le week-end

A une semaine de Noël, les marchés animeront la ville. La place Sathonay dans le 1er arrondissement sera dédiée à un marché de créateurs sélectionnés par l'association Arts Pentes. A retrouver : peinture, bijoux, céramique, maroquinerie, objets de décoration, mode et accessoires etc. Des animations sont prévues. Les 17 et 18 décembre de 11 à 20 h et de 10 à 19 h.

A l'Intercontinental de l'Hôtel-Dieu, 25 créateurs sélectionnés par l'association Empreintes Lyonnaises. Les 17 et 18 décembre de 10 à 19 h.

Le salon de l'art de table tout le week-end

Rue de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement, In-Sted propose son salon de l'art de table. Vaisselle, linge de table, ustensiles, luminaires ou encore fleurs, vous devriez trouver votre bonheur pour recevoir lors des fêtes. Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 18h.

Dédicace de la nouvelle BD de Lyon Capitale, Héroïnes de Lyon

Samedi 17 décembre à partir de 15 heures au 92 avenue de Saxe dans le 3e arrondissement de Lyon en présence de Ludivine Stock, l'une des autrices de la BD Héroïnes de Lyon.