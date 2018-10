Lyon : pour Halloween, L214 manifeste contre la souffrance animale

Les bénévoles de l'association de défense des animaux vont défiler ce mercredi soir à Lyon pour dénoncer l'abatage des animaux.

Ce dimanche à partir de 18h, les militants de L214 manifesteront à partir de la place Carnot Lyon 2e. “En cette soirée d’Halloween, pas besoin de film d’horreur : la réalité est déjà épouvantable pour les animaux”, explique l'association. Les bénévoles de L214, munis de masques d’animaux élevés pour la consommation alimentaire, rendront publiques leurs vidéos des scènes d’abattage sur des tablettes.

“Dans une ambiance sonore à glacer le sang, les images capturées et dévoilées par L214 dépassent les pires scénarios de films d’épouvante : un chevreau écartelé vivant, des vaches et des lapins égorgés conscients qui luttent en se vidant de leur sang, des cochons en train de s’asphyxier, une brebis battue à coups de masse...”, décrit L214. “Les images que nous diffusons sont choquantes ; elles ne montrent pourtant qu'un instant de la violence inhérente à l’abattage des animaux. Il n’existe pas de méthode douce pour abattre un animal. On ne peut pas tuer avec respect quelqu’un qui ne veut pas mourir. Notre société peut et doit se positionner contre ces massacres inutiles”, assume Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 .