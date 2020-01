Lyon pollué : le ticket TCL est moins cher ce dimanche

La qualité de l'air ne s'améliore pas à Lyon ce dimanche. La circulation différenciée est maintenue. Les TCL s'adaptent et proposent un ticket moins cher ce dimanche. Vous pouvez voyager en illimité sur tout le réseau, et toute la journée, pour 3 euros.

Lyon est pollué encore ce dimanche. Pour le 4e jour de suite, la circulation différenciée est notamment instaurée. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 ont le droit de circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne.

Les TCL s'adaptent et proposent un ticket moins cher ce dimanche, un ticket "tick'air'. Ce ticket permet de voyager en illimité sur tout le réseau, et pendant toute la journée, pour 3 euros.

Il est possible de l'acheter via les distributeurs automatiques, à bord des bus, dans les stations de métro ou de tram, ou via l'application Android (ici). Grâce à cette dernière, il est ainsi possible de valider son ticket aux bornes grâce à son smartphone s'il est compatible.