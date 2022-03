Bocuse reçoit le Gault & Millau d'Or Auvergne-Rhône-Alpes

Sans effet de mode

"Paul Bocuse était un cuisinier libre qui a bousculé les codes, expliquent Olivier Couvin (MOF 2015) et Gilles Reinhardt (MOF 2004). Contribuer à écrire la suite de l’histoire avec la même audace qu’il aurait eu à nos âges est une chance inestimable et une grande responsabilité. La cuisine est belle quand elle est vivante. On remercie Gault&Millau pour cette distinction qui salue le travail de l’ensemble de l’équipage. Nous sommes avant tout une maison de famille. De la cuisine à la salle, chacun joue un rôle capital au service de l’excellence avec sincérité, sans effet de mode."