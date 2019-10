Lyon : polémique au Petit Paumé, le directeur de l'école s'indigne

Gros bad buzz pour Le Petit Paumé. Une critique, dans le guide, suscite l'indignation. Le directeur de l'EM Lyon (le guide est réalisé par des étudiants de l'école) réagit ce dimanche.

Samedi, c'était le grand lancement du Petit Paumé. Le guide est réalisé par 35 étudiants de l'EM Lyon. Mais une critique suscite de vives réactions ce dimanche sur la toile.

Un passage fait polémique : la critique du ho36, dans le quartier de la Guillotière. "Alors que je fuis une bande de rebeus place Guillotière, je m’engouffre, un peu par hasard à ho36. Bonne pioche !Des jeunes blancs qui travaillent sur leurs ordis, tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse", est-il notamment écrit.

Un conseil de discipline devrait se tenir

Le directeur général de l'EM Lyon, Tawhid Chtioui, a fait part de son indignation sur Twitter : "En tant que directeur général de l'EM Lyon, mais aussi, et surtout, en tant que citoyen, j’oscille entre indignation, colère et grande tristesse à la lecture de l’édition 2020 du Petit Paumé. J’ai demandé que se tienne, très rapidement, un conseil de discipline en présence des rédacteurs des articles, du rédacteur en chef et du Président du Petit Paumé afin qu’ils répondent de la banalisation ouverte de propos discriminants dans ce guide, en total non-respect des valeurs de l’école..."



"Je souhaite que le Petit Paumé présente instamment des excuses pour ces propos et, notamment, aux entreprises et citoyens qui ont soutenu cette édition. Enfin, à titre personnel, je souhaite également que tous les passages incriminés soient retirés", conclut-il.



