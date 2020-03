Lyon : plus de la moitié des Français touchés par le coronavirus ?

Plus de la moitié des Français seront touchés par le coronavirus, selon le ministre de l'Education Nationale.

Le Ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, a estimé ce dimanche matin que "plus de la moitié des Français" seront touchés par le coronavirus.

"Comme vous le savez, depuis le début, la stratégie ce n'est pas d'empêcher que le virus passe - on sait qu'il passera probablement par plus de la moitié d'entre nous - mais c'est de faire en sorte qu'il passe de la manière la plus étalée possible dans le temps", a-t-il estimé sur France Info.

