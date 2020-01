Lyon : plus de 16 % de grévistes dans l'académie de Lyon

Près d'un enseignant sur six est en grève contre la réforme des retraites ce jeudi dans l'Académie de Lyon.

L’académie de Lyon vient de communiquer les taux de participation au mouvement de grève contre la réforme des retraites qui a lieu ce jeudi 9 janvier.

- Pour l’ensemble de l’académie :

Enseignants du 1er degré : 16.72 %

Enseignants du 2nd degré : 15.9 %

- Pour le département de l’Ain :

Enseignants du 1er degré : 14.52 %

Enseignants du 2nd degré : 14.7 %

- Pour le département de la Loire,

Enseignants du 1er degré : 15.79 %

Enseignants du 2nd degré : 13.8 %

- Pour le département du Rhône :

Enseignants du 1er degré : 18.64 %

Enseignants du 2nd degré : 17.2 %

Au niveau national, 15,09 % de grévistes dans l'éducation nationale et 17,62 % pour ce qui concerne les enseignants. Ces derniers sont 18.81 % à faire grève dans le 1er degré et 16.49 % dans le second.