Ce lundi 30 mai, des chefs mobilisés par l’association des Bocuse d’Or Winners participent à une soirée caritative à Fourvière. Les profits réalisés lors de cette vente aux enchères seront reversés pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

Une soirée caritative pour l'Ukraine se déroule ce lundi 30 mai au nouveau restaurant gastronomique, "Bulle", de Guy Lassausaie à Fourvière. Organisé par l’association les Bocuse d’Or Winners et la Ville de Lyon, cet événement s’articulera autour d’une vente aux enchères d’objet appartenant aux chefs déjà montés sur le podium du célèbre concours de cuisine lyonnais. Des grands vins, une reproduction du Bocuse d’Or et des vestes de chefs signées par leurs propriétaires seront notamment proposés aux acheteurs.

"L’intégralité des fonds collectés sera reversée à l’association World Central Kitchen qui intervient sur des lieux de crises humanitaires et notamment en Ukraine", précise la ville de Lyon, qui fera un don de 10 000 euros à l’ONG. L’organisation, qui distribue notamment des repas aux réfugiés et aux résistants ukrainiens, recevra également 18 000 euros déjà collectés par l’association.

Accessible sur invitation et organisée en présence, notamment, de Régis Marcon, vainqueur du Bocuse d'Or en 1995, et du maire de Lyon, Grégory Doucet, la soirée caritative débutera à partir de 17 heures. Pour le grand public, il est aussi possible de participer en faisant un don sur le site des Bocuse d'Or Winners.