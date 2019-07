Lyon : Pillage du Printemps suite à la victoire de l'Algérie

La galerie commerciale du Printemps a été pillée cette nuit, à la faveur des bruyantes célébrations de la qualification de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations quelques heures plus tôt.

Profitant des nombreux débordements de la nuit dernière suite à la victoire de l'Algérie face au Nigéria ce dimanche soir, cinq personnes ont entrepris de piller la galerie commerciale du Printemps, dans le centre-ville, vers 3h15 du matin. Ils ont été interpellés et placés en garde-à-vue pour "vol par effraction en réunion".

Deux autres individus ont également été interpellés la nuit dernière à Lyon pour un pillage, ainsi que cinq autres pour violences volontaires et outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Villeurbanne n'y a pas échappé non plus : trois individus ont été arrêtés pour avoir brûlé des équipements publics.

Des débordements ont aussi été signalés à Vaulx-en-Velin et Vénissieux. La maire de Vénissieux, Michèle Picard, en appelle à la responsabilité des parents pour éviter de pareils événements vendredi prochain, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui verra s'affronter l'Algérie et le Sénégal.