Lyon : pendant le confinement, le Crous propose des menus à emporter à 3,30 euros pour les étudiants

Dès ce vendredi, et pendant le confinement, le Crous propose des menus à emporter pour les étudiants. Au prix de 3,30 euros. Et à 1 euro pour les étudiants boursiers.

Le prix est de 3,30 euros pour une offre salée (au choix entre un plat chaud et un plat froid) et une offre sucrée (au choix parmi laitages, fruits et compotes).

Le prix est de 1 euro pour les étudiants boursiers.

