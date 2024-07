Cet été, près de 40 % des Français ne partent pas en vacances, faute de moyen. Face au pic de chaleur, les Lyonnais se rafraîchissent dans le Rhône, malgré l'interdiction.



En contrebas des berges, une petite plage commence à se peupler. 14 heures passées et le thermomètre affiche déjà les 35 degrés. Sous une chaleur étouffante, les serviettes se déplient petit à petit le long du Rhône. Quelques bouées gonflables flottent à proximité des cygnes tandis que l’odeur des grillades réveille les papilles. Chaque été, les Lyonnais bravent l’interdit à la recherche d’un coin de fraîcheur. Depuis l'arrêté municipal du 7 avril 2001, se baigner dans le Rhône reste illégal. En cause, la qualité de l’eau et les courants très forts.

Piscines bondées et entrées trop coûteuses

Charlène est une habituée des lieux. Elle loge dans un petit studio de l’immeuble situé en face de l’étendue d’eau. “J’ai découvert ce petit coin grâce à la pêche. Ce n’est pas très propre, je viens ici pour me rafraîchir mais j’évite de me baigner”, témoigne la jeune femme. “En période de fortes chaleurs les piscines sont bondées. Entre payer une entrée de piscine à 8 euros ou se baigner gratuitement dans le Rhône, le choix est vite vu.", assume la jeune assistante maternelle, le teint rougi par le soleil. Assise en tailleur sur une longue serviette, une famille joue aux cartes, l'enceinte à portée de main diffuse une playlist aux sonorités estivales. "Les piscines sont remplies de monde lorsqu'il fait chaud", constate Amine, le père de famille. Avant d'ajouter, "ici, nous sommes tranquilles". Le maçon de formation ne perd pas à l'oeil ses enfants qui n'ont pas le droit de trop s'éloigner du bord. Le courant du fleuve semble fort ce jour.

Nager dans le Rhône, c'est pour bientôt ?

L'édile de Lyon, Grégory Doucet, avait annoncé en mai dernier une expérimentation de la baignade dans le Rhône. Elle a finalement été annulée à cause du mauvais temps.

À l’occasion du Festival entre Rhône et Saône, une 1ère expérimentation de baignade dans notre fleuve est prévue. Si les conditions météo et sanitaires sont réunies, ce test ouvrirait de nouvelles perspectives d'adaptation face aux canicules⬇️ pic.twitter.com/8RZJJ4Bdku — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 24, 2024

Les derniers tests effectués étaient jugés "encourageants" par la mairie et "révèlent une qualité satisfaisante" de l'eau. La mairie a indiqué "vouloir proposer de nouveau cette expérimentation si les conditions sont réunies", selon les informations du Figaro. Il faudra désormais attendre 2025 pour savoir si Lyonnais pourront se mouiller dans le Rhône.

