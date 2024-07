Lyon : un collectif occupe un logement de la Métropole pour héberger près de 80 femmes

Un bâtiment de la Métropole de Lyon, situé dans le 9ème arrondissement, a été réquisitionné vendredi soir par un collectif pour loger près de 80 femmes.

“Nous, nous dormons dehors comme des chiens. Nous resterons là”. Le cri d’alarme est lancé par le Collectif solidarité entre femmes à la rue. Près de 80 femmes se retrouvent sans hébergements. “Nous réquisitionnons un bâtiment de la Métropole, à Vaise, vide depuis bientôt deux ans. Ce lieu, en très bon état, a déjà été squatté. Les travaux ne commenceront pas avant un an et les logements sont prévus pour 2027. Un toit, c’est un droit”, précise dans un communiqué l’association.

Lire aussi : Près de Lyon : une famille de trois enfants menacée d'être mise à la rue, un collectif se mobilise

🚨Occupation en cours à Valmy.



Ce bâtiment de la Métropole est vide depuis deux ans. Nous, nous dormons dehors comme des chiens.



Nous resterons là. pic.twitter.com/KT9SHdSNLe — Collectif Solidarité entre Femmes à la rue (@CollectifSfr) July 19, 2024

334 enfants dorment à la rue dans l’agglomération lyonnaise

La question du relogement reste alarmante en France et particulièrement dans l’agglomération lyonnaise où 334 enfants dorment à la rue, selon le dernier décompte du collectif Jamais Sans Toit. Cet hiver déjà, Sandrine Runel, adjointe aux solidarités à la Ville de Lyon, avait alerté au sujet du manque d'hébergement d'urgence. "Il est nécessaire aujourd'hui de créer de nouvelles places d'hébergement d'urgence. On le voit bien à Lyon mais on le voit bien aussi dans les autres villes. Nous ne passerons pas l'hiver, nous n'arriverons pas à tenir", avait-elle confié à Lyon Capitale.

Lire aussi : “Je veux juste un toit pour mes enfants” : A La Duchère, des familles expulsées en cette fin de trêve hivernale