Lyon : Paul McCartney, un Beatles au Parc OL à Lyon en 2020

Le concert aura lieu le 7 juin prochain à Décines lors de la tournée française de Paul McCartney.

L'ancien bassiste et compositeur des Beatles sera en concert au Parc OL de Décines le 7 juin 2020 à Lyon dans le cadre de sa tournée française qui passera par Lille (23 mai), Paris (26 mai) et Bordeaux (31 mai). Son concert mélangera les chansons des “Fab Four” avec celle de sa carrière solo et de son groupe Wings. Le 22 juin 1965, un an avant leur décision de ne plus se produire en concert, les Beatles étaient venus à Lyon au Palais d'Hiver de Villeurbanne.