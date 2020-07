Lyon : pas de bus en plus vers le parc de Miribel malgré la promesse des Verts

Si le nouveau président vert de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, promettait plus de bus TCL vers le parc de Miribel-Jonage, la ligne express est arrêtée à partir du 13 juillet.

Lors de la campagne du second tour des élections métropolitaines, le candidat écologiste Bruno Bernard avait fait part de son souhait de proposer, parmi ses premières mesures, plus de bus vers le parc de Miribel-Jonage. Désormais élu président de la métropole, il avait confirmé ce souhait à Lyon Capitale, voulant ainsi offrir aux habitants du territoire des liaisons rapides pour se rendre au parc sans prendre sa voiture. Cette promesse s'inscrivait également dans le contexte de l'épidémie avec de nombreux Français qui ne pourront pas partir en vacances.

À ce jour, cette mesure n'est pourtant pas mise en place. Pire, le Sytral vient de dévoiler sa desserte du Grand Parc de Miribel-Jonage qui sera mise en place dès le 13 juillet. Cette dernière reste dans la droite lignée de ce qui avait été proposé les années précédentes.

La ligne 83 assurera la liaison entre Vaulx La Soie et le Parc via son itinéraire habituel par Laurent Bonnevay et Vaulx Le Village. Cette ligne circulera du lundi au dimanche avec une fréquence de 30 min de 9h30 à 10h30 et 16min de 10h30 à 20h25.

Aucune liaison express ne sera proposée ni un renfort significatif. La fréquence restera assez faible avec un seul bus toutes les 30 minutes le matin, avant de passer à 16 minutes. Le dispositif exceptionnel mis en place ces dernières semaines avec une liaison directe entre La Soie et l'entrée sud du parc et un bus toutes les 15 minutes est arrêté.

Joint par la rédaction, le Sytral invoque un nombre insuffisant de bus articulés (Bruno Bernard ne devrait prendre la présidence de l'autorité qu'en septembre). De son côté, la métropole de Lyon n'a pas souhaité réagir à cette première déconvenue.