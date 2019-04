Lyon : pas de barrages filtrants dans le périmètre de sécurité samedi

Pour ne pas “entraver l’activité commerciale”, la préfecture du Rhône a décidé de ne pas mettre en place de barrages filtrants à l'entrée de la zone d'interdiction de manifester, ce samedi, sur la Prequ'île de Lyon.

La préfecture du Rhône a annoncé ce jeudi quel sera le périmètre de sécurit où les manifestations seront interdites ce samedi de 12h à 20h à Lyon pour l'acte XXII des Gilets jaunes. Une zone dont les limites seront la rue de la République, place Bellecour, rue Joseph Serlin, rue Paul Chevenard, rue de Brest, rue Émile Zola et la rue Colonel Chambonnet. Dans ce secteur, la préfecture a choisi de ne pas mettre en place de barrage filtrant “afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces”. “En effet, un périmètre étanche entraverait l’activité commerciale et produirait donc l’effet inverse de celui escompté. Toutefois, des contrôles seront effectués et les manifestants contrevenants seront verbalisés par les forces de l’ordre (amende de quatrième classe, soit 135 €)”, ajoutent les services de l'État.

Au-delà de l'aspect économique, la préfecture a justifié la mise en place de ce dispositif parce que “depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des “Gilets Jaunes” perturbent tous les samedis le centre-ville de Lyon. Les atteintes répétées aux personnes et aux biens qui émaillent ces manifestations, notamment lors de l’épisode du samedi 6 avril dernier, posent de sérieux problèmes d’ordre public. Un phénomène accentué par la grande fréquentation de secteur et la typologie des lieux (peu adaptée du fait de la présence de nombreuses ruelles)”.