Lyon : où seront les 9 déchèteries mobiles à partir de la rentrée ?

À partir du 1er septembre, la Métropole de Lyon expérimentera neuf déchèteries mobiles (ou déchetteries). Elles seront réparties sur Lyon et Villeurbanne.

Si vous ne pouvez aller à la déchèterie, la déchetterie* viendra à vous ! Le 1er septembre, la Métropole lancera neuf déchèteries mobiles dans six arrondissements de Lyon et Villeurbanne. Elles seront ouvertes un jour par mois, le mercredi ou le vendredi de 14 h à 20 h ou le samedi de 10 h à 16 h. Il sera ainsi possible d'y déposer déchets de bois, encombrants, cartons ou métaux. Pour les gravats, déchets verts, déchets dangereux et déchets électroniques, il faudra toujours se rendre dans l'une des déchèteries classiques de la Métropole ou en points de collecte. Grâce à ces systèmes mobiles, la Métropole espère réduire les dépôts sauvages. Cette expérimentation se terminera en juin 2019.

Vous pouvez trouver les déchèteries mobiles dans les arrondissements suivants :

Lyon 1 - place Gabriel Rambaud - chaque 2e vendredi du mois, de 14h à 20h

Lyon 3 - place Bahadourian - chaque 1er samedi du mois, de 10h à 16h

Lyon 4 - place du Commandant Arnaud - chaque 3e mercredi du mois, de 14h à 20h

Lyon 5 - place du Docteur Schweitzer - chaque 4e samedi du mois, de 10h à 16h

Lyon 6 - place de l'Europe - chaque 4e mercredi du mois, de 14h à 20h

Lyon 8 - place Ambroise Courtois - chaque 3e vendredi du mois, de 14h à 20h

Lyon 8 - place du 8 mai 1945 - chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 20h

Villeurbanne - place Wilson - chaque 2e samedi du mois, de 10h à 16h

Villeurbanne - Gratte Ciel - chaque 2e mercredi du mois, de 14h à 20h

*les deux orthographes sont autorisées