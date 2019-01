Lyon : où se rendre pour la nuit de la lecture

Ce samedi aura lieu la troisième édition de la nuit de la lecture. Chez votre libraire ou en bibliothèque, partez à la découverte du livre autrement. Retrouvez le programme de la nuit de la lecture à Lyon.

Pour la troisième édition, lecteurs, soyez prêts. Dès ce vendredi soir, rendez-vous de partout à Lyon et dans les communes de la métropole pour découvrir les livres d'une manière nouvelle. A l’occasion de la nuit de la lecture organisée par le ministère de la Culture, les lieux emblématiques du livre se transforment et accueillent des événements en tous genres, pour petits et grands. Retrouvez l’intégralité du programme ici.

Ode au voyage

Embarquement imminent… Ce vendredi soir, de 17h à 20h30, partez à la rencontre de Jean-Albert Mazaud, et plonger dans l’univers onirique de l’artiste. Et pour poursuivre le rêve, participez à l’écriture du cadavre exquis.

Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 5 rue Raulin, Lyon 7

Lecture en musique

Jadd Hilal, auteur Des ailes du loin (grand prix du roman métis 2018) sera accompagné du percussionniste Wassim Halal pour la lecture à voix haute de quelques extraits de son livre. Rendez-vous ce soir à 18h30.

Bibliothèque universitaire Chevreul, 10 rue Chevreul, Lyon 7

Les fabuleuses histoires de la Lune

A l’occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la lune, partez à la découverte du satellite de la Terre. Une découverte de la lune comme vous ne l’avez jamais vu, suivi d’un spectacle d’ombres chinoises. Entrée libre, sur réservation, ce samedi de 17h à 18h.

Planétarium de Vaulx-en-Velin, place de la Nation

Rencontre avec Sébastien Berlendis à Décines-Charpieu

L’auteur de Revenir à Palerme se prêtera au jeu des questions-réponses de ses lecteurs qui pourront en savoir davantage sur l’écrivain à 16h. En parallèle, samedi de 16h à 21h, chaque lecteur pourra présenter à un petit groupe une lecture qui l'a touché, sous forme de livre audio.

Médiathèque, 14 avenue Jean-Macé, Décines-Charpieu

Créer sa BD à Villeurbanne

Et pourquoi pas ? Accompagnés par l’auteure du Super week-end de l’espace, Gaëlle Alméras, les plus petits pourront ce samedi de 18 à 21h créer leur propre galaxie. Une séance de dédicace est organisée à la fin de l’atelier. Et pour les plus grands, il suffira de se laisser bercer par la voix des bibliothécaires ou des musiciens de la Compagnie du Chien Jaune qui donneront le la à l’Opéra de la lune de Prévert. Et jusqu’à 22h30, embarquez à bord de l’Apollo 11, pour un voyage en réalité virtuelle à travers les étoiles.

Maison du livre, de l’image et du son, 247 cours Emile Zola, Villeurbanne

Lectures polyglottes

A vos marques, prêts, partez ! Ce samedi, de 18h à 21h30, courrez à Saint-Fons pour faire entendre votre voix, et votre langue. La médiathèque organise un marathon de lecture dans toutes les langues. Munis du texte de votre choix, participez à faire entendre une langue étrangère pour la nuit de la lecture. Et si vous n’avez pas de texte sous la main, la médiathèque s’est déjà munie d’une sélection. Pour tous les âges.

Médiathèque, Place Roger Salengro, Saint-Fons

Histoire au coin de la lampe

Dans la pénombre, venez avec vos enfants écouter des histoires lues à la lumière de la lampe de poche. Le plus ? Elles seront animées par des jeux d’ombre, de 18 à 19h. Pour les plus grands, un escape game. Dans la bibliothèque, tentez de résoudre l’énigme contre les "Obscurantes", ces manipulateurs avides de fausses informations… Rendez-vous samedi, de 20h30 à 21h30 pour éviter la panique mondiale…

Médiathèque Lucie Aubrac, 2/4 avenue Marcel Houël, Vénissieux

Ambiance japonisante dans le 6e

Spectacles, lectures à voix haute, petites lectures avec les livres scènes kamishibaï, speed booking… La librairie Livre de Vie ne manque pas d’idée pour la nuit de la lecture. De 16h jusqu’à la fin de soirée de samedi, rendez-vous au sein du cercle des amoureux de la lecture.

Livre de Vie, 66 Boulevard des Brotteaux, Lyon 6

Festivités en tous genres

Tout le samedi sera animé : pour les tous petits, un instant lecture, de 10h15 à 10h45 : les petites histoires merveilleuses rencontrent des comptines à chanter. Le reste de la journée est consacrée aux activités. Fabrication d’un slime écolo et non-toxique, tournoi de jeux-vidéos, peinture sur impression 3D, ou encore concert à partir de 20h. De quoi passer une journée bien remplie.

Bibliothèque du 6e, 35 rue Bossuet, Lyon 6

Bataille de mots à Bellecour

Pour apprendre à se défendre, avec des mots. Des équipes de lycéens s’affronteront avec des armes sur-mesure. Contraints par des règles bien spécifiques, ils devront confectionner la sentence parfaite, à partir des œuvres cultes de Cervantes, Agatha Christie ou Alexandre Dumas. Samedi, de 15h à 17h.

Librairie Decitre, 29 place Bellecour, Lyon 2

Santé au polar !

Dans les pentes de la Croix-Rousse, entrez dans l’univers du polar autour d’un verre. La discussion sera animée par Sandrine, libraire. De quoi tirer les ficelles qui font le succès d’un bon polar. L’apéro-discussion aura lieu samedi, de 18h30 à 20h.

Librairie Ouvrir l’œil, 18 rue des Capucins, Lyon 1

Lecture ambulante à la Croix-Rousse

Vite, munissez-vous d’un plaid et d’un coussin, et venez assister à une lecture hors-norme de L’Aube sera grandiose, par son auteure, Anne-Laure Bondoux. Accompagnée de sa fille et de comédiens, elle promet de mettre en scène son roman, à travers trois lieux différents de la Croix-Rousse. Rendez-vous samedi à 17h30 à la bibliothèque du 4e.

Bibliothèque du 4e, 12 bis rue de Cuire, Lyon 4