Lyon : nouvelle mobilisation ce samedi contre la loi dite "de sécurité globale"

Une mobilisation est annoncée ce samedi 13 mars sur la place Bellecour, à Lyon, contre la loi dite "de sécurité globale". Au programme, des prises de parole, des concerts et des débats sur la suite du mouvement.

Nouvelle journée de mobilisation contre la loi dite "de sécurité globale" à Lyon ce samedi 13 mars. A l'initiative des collectifs contre cette fameuse loi, ainsi que des gilets jaunes, des militants écolos, de la LDH, d'une intersyndicale de journalistes et d'autres collectifs contre les violences policières, une mobilisation est organisée sur la place Bellecour à partir de 14h. Au programme de cet événement, baptisé le "printemps des libertés", des prises de parole des différents organisateurs, des concerts et des débats pour organiser la suite du mouvement.

Les organisateurs réitèrent leur opposition à la loi dite "de sécurité globale", examinée par la commission des lois du Sénat depuis le 3 mars et dont la discussion en séance commence le mardi 16 mars. Ses détracteurs voient cette loi comme "un étage de plus dans l'édifice sécuritaire construit par les gouvernements successifs", dénonçant l'utilisation de drones, de la vidéo-surveillance, des caméras-piétons, les restrictions de filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions... Ils manifestent également leur opposition au nouveau schéma du maintien de l'ordre adopté en septembre dernier, à plusieurs décrets qui selon eux étendent le fichage des personnes et enfin à la loi "séparatisme", récemment rebaptisée "loi confortant les principes républicains" et adoptée en février. Ils exigent donc le retrait de ces différents textes.