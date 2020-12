Lyon : nouveau mouvement de grève des livreurs ce samedi

C'est la cinquième mobilisation des livreurs en l'espace de six semaines.

Conditions de travail qui se dégradent, rémunérations en berne, indifférence des plateformes et des employeurs... Pour protester contre tout cela, un appel à la grève a été lancé à l'attention des livreurs pour le samedi 19 décembre.

Une nouvelle mobilisation lancé par la CGT UberEats/Deliveroo à Lyon en l'espace d'un mois et demi, après celles des 6 et 12 novembre et celles des 5 et 13 décembre, qui aura lieu à 18h30, devant les portes du McDonald's de Charpennes, à Villeurbanne.

" Au même moment, le gouvernement avance sur le sujet et prétend ouvrir le chantier des « droits des travailleurs des plateformes » alors même que nos employeurs, les plateformes, continuent de faire la sourde oreille, indique le syndicat. Malgré les difficultés, nous maintenons notre mobilisation afin de nous faire entendre ! Car il est hors de question que plateformes et gouvernements puissent décider sans nous. "