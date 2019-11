Lyon : neige, pourquoi autant de foyers sont encore privés d’électricité ?

Enedis faisait état, à 12h30 ce samedi, de 145 000 foyers privés d’électricité. Dont 48 000 dans l’Isère. L’épisode neigeux de jeudi a laissé des traces.

Un gros épisode neigeux a touché la région jeudi. Enedis indique à 12h30 ce samedi que 145 000 foyers sont encore privés d’électricité, principalement dans les départements de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche, du Rhône et de la Loire.

A 12h, 48 000 foyers étaient encore privés d’électricité dans l’Isère. Des milliers dans le Rhône aussi. Pourquoi c’est aussi long ? "L 'épaisseur de la neige et les conditions météorologiques ralentissent la réalimentation", explique à franceinfo Robin Devogelaere-Pozzo, directeur de la communication d'Enedis.

"La neige est lourde, elle s'accroche au réseau électrique"

"Les météorologues parlent de deux types de neige : la neige sèche et la neige collante, plus humide, que l'on a rencontrée pendant cet épisode. Elle est plus lourde et plus compacte, elle va s'accrocher aux branches ou au réseau électrique. Avec son poids, cette neige va faire vriller légèrement le câble électrique. Il va tourner sur lui-même et cela va créer un manchon. Le câble va être entouré de neige et cela peut causer une rupture", poursuit-il.

Plus de 2200 techniciens sont mobilisés ce samedi pour restaurer l’électricité à leurs clients. Ainsi, 25 000 foyers ont retrouvé l’électricité en 3h ce samedi matin.

Prudence, également. Le Dauphiné Libéré explique que "plusieurs intoxications au monoxyde de carbone ont été signalées par les pompiers de l'Isère dans la nuit de vendredi à samedi". Pourquoi ? Des habitants, qui n’ont plus d’électricité, se réchauffent avec des groupes électrogènes. Ainsi, plusieurs cas, dont deux sérieux, ont été répertoriés (lire ici).