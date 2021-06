Lyon : mobilisation des psychologues le 10 juin devant la préfecture

Quatre organisations de psychologues annoncent un appel à la grève à Lyon le 10 juin à 13h30 devant la préfecture. Ils appellent le gouvernement à "arrêter de se moquer des psychologues".

Quatre organisations représentatives des psychologues, l'UFMICT (CGT), la FFPP (Fédération Française des psychologues et de Psychologie), le SIUEERPP et le SNP (Syndicat National des psychologues) ont lancé un appel à manifester le jeudi 10 juin à Paris et dans toute la France. Une mobilisation est aussi prévue à Clermont-Ferrand le même jour.

Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, la demande en suivi psychologique n'a jamais été aussi forte, et la profession proteste contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils dénoncent des "règlementations [qui] dénigrent chaque fois davantage [les psychologues] et menacent de plus en plus leurs conditions de travail", en expérimentant des remboursements des soins à des "tarifs dérisoires", par exemple.

"Les soins psychologiques ne sont pas un luxe. Comme les soins médicaux, ils doivent être accessibles à toute la population"

Ils réclament entre autre un libre accès pour tous, sans prescription médicale, aux soins psychologiques, un renforcement de la présence de psychologues dans les services publics et privés et une création massive de postes, une prise en charge des consultations des psychologues libéraux par la Sécurité Sociale, ainsi qu'une revalorisation salariale. Ils souhaitent enfin obtenir une "réelle consultation" des psychologues par le gouvernement.

La manifestation aura lieu ce jeudi 10 juin à 13h30 devant le parvis de la préfecture du Rhône.