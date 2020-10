Lyon : mobilisation des cheminots face à la direction de SNCF Réseau

Une manifestation a lieu devant le siège de SNCF Réseau dans le 3ème arrondissement de Lyon.

Ce jeudi, le 3ème arrondissement de Lyon sera le théâtre de plusieurs manifestations. Outre celle des personnels soignants, les cheminots vont également se rassembler dès 11h du matin afin de protester devant les portes de la direction de SNCF Réseau, Boulevard Vivier Merle.

En cause, la suppression de plus d'une centaine de postes au sein du secteur ferroviaire prévue dans le Sud-Est de la France, « un projet que la direction de SNCF Réseau veut passer en force aujourd’hui » et le développement de « l’externalisation du travail des cheminots, sans pertinence économique ».