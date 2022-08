Lyon - Métro : panne sur les lignes B et D, reprise estimée à 19h

La ligne B est complétement arrêtée et une grosse perturbation gêne le trafic sur la ligne D du métro à Lyon.

Depuis 15h45, une panne électrique provoque de grosses perturbations sur la ligne de métro B. Ce dernier ne circule plus. Des bus relais sont à votre disposition entre Gare d'Oullins et Gare Part-Dieu. TCL invite les usagers à prendre le tram T1 entre Gare Part-Dieu et Charpennes.

Pour la ligne D, elle est en fonction uniquement entre Saxe Gambetta et Gare de Vénissieux. Les stations de la Guillotière et de la Gare de Vaise ne sont plus desservis.

La reprise du trafic est estimée à 19 heures.