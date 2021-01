Lyon : manifestation Gilets jaunes prévue ce samedi

Les Gilets jaunes de Lyon et des environs ont lancé un appel à manifester ce samedi. Ils doivent partir de la place Guichard, dans le 3e arrondissement, à 14h.

Les Gilets jaunes de Lyon et des environs se sont donné rendez-vous à 14h, place Guichard, dans le 3e arrondissement pour « l’acte 113 » du mouvement. Ils doivent rejoindre le Palais de justice de Lyon, dans le 5e arrondissement, en passant par Bellecour.

Parmi les revendications affichées des manifestants, "un monde d’après plus solidaire et plus protecteur des citoyens face aux excès du libéralisme et à sa dérive autoritaire". Ils réclament des investissements dans l’Hôpital Public et la réouverture de lits, le retour de services publics de proximité, la revalorisation des métiers de l’aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées, le rétablissement de l’ISF, l'abandon des lois "sécurité globale" et "séparatisme"’, une réforme de la police et de l’IGPN et une instauration de la démocratie directe, avec la mise en place du fameux RIC, le Référendum d’Initiative Citoyenne.

La préfecture met en place un périmètre d’interdiction de manifestation

Le préfet du Rhône a publié le 7 janvier un arrêté pour interdire de manifester dans certains périmètres de 12h à 20h. La zone concernée est délimitée par le quai Jean Moulin, la rue Puits-Gaillot, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin.

La rue Victor Hugo et la place Carnot, dans le 2e arrondissement, sont également interdites aux cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs.