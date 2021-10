Lyon : l’utilisation des Velo’v bat des records ces dernières semaines

En pleine explosion, la pratique du vélo n’en finit plus de battre des records dans la Métropole de Lyon. Alors qu’il y a quelques jours la piste cyclable des quais du Rhône devenait la plus fréquentée de France, la collectivité annonce un nouveau record d’utilisation des Velo’v sur une journée.

Depuis 10 ans, les déplacements en vélo explosent dans les communes de la Métropole de Lyon, en moyenne ils progressent de 14 % par an. Pour Fabien Bagnon, ancien président de la Ville à Vélo et aujourd'hui vice-président de la Métropole de Lyon à la voirie et aux mobilités actives, "c'est une révolution culturelle" qui est en marche.

Le "sacre", la semaine dernière, des quais du Rhône comme axe cycliste le plus emprunté de France, vient confirmer cette dynamique. Avec le passage de plus de 2 500 000 vélos depuis le 1er janvier 2021, "cet axe cyclable est le plus fréquenté de France devant la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol à Paris", se félicitait la Métropole de Lyon la semaine dernière.

49 063 Vélo’v utilisés en une journée

Dix jours plus tard, la collectivité apporte une nouvelle preuve, si cela été nécessaire, que les déplacements à vélo n’en finissent plus de progresser dans la Métropole. Sur la seule journée du jeudi 30 septembre, 49 063 Vélo’v ont été utilisés par des Grands Lyonnais, soit 6 % de plus que le précédent record, qui "datait d’à peine une semaine, le jeudi 23 septembre", se félicite le Grand Lyon. Dans le même temps le service de vélos en libre service a réalisé son meilleur mois avec 1 144 228 locations, soit plus 8,15 % par rapport à la marque précédente, enregistrée en septembre 2020.

Pour Fabien Bagnon, l’"important c’est que cette dynamique profite à tout le monde, à l’ensemble des habitants. […] C’est un encouragement en faveur de la politique de mobilité que nous mettons en œuvre sur le territoire depuis un peu plus d’un an."

Les voyants au vert pour les "Voies Lyonnaises"

Les voyants sont donc plus que jamais au vert pour accueillir les futures "Voies Lyonnaises", le nouveau nom du Réseau Express Vélo, qui vont voir le jour dans la Métropole pour accompagner l'explosion de la pratique du vélo. D'ici 2030, 13 lignes, soit 355 km de voies cyclables sécurisées, seront aménagées dans la Métropole de Lyon.

