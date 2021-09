Le REV devient les "Voies Lyonnaises" : l'ambition réseau vélo "en toile" de la Métropole de Lyon, décryptage

La Métropole de Lyon présente un plan ambitieux des "Voies Lyonnaises", le nouveau nom du Réseau Express Vélo. D'ici 2030, ce seront 13 lignes et 355km en tout de voies cyclables sécurisées qui seront aménagées dans la Métropole de Lyon. 355 km de réseau large, séparés de la chaussée.

Fini le "REV", le Réseau Express Vélo. Bonjour les "Voies Lyonnaises". Pour accompagner l'explosion de la pratique du vélo dans la Métropole de Lyon - et pour donner envie à ceux qui hésitent encore à sauter le pas - la Métropole présente un ambitieux plan vélo. Avec comme objectif 355 km de voies cyclables sécurisées dans la Métropole d'ici 2030

Une "Voie Lyonnaise", c'est quoi ?

Un réseau large (de 3 à 4 mètres de large), séparé de la chaussée "voiture", une condition capitale pour la sécurité. "La voiture et le vélo sont séparés sinon ce ne sont pas des Voies Lyonnaises", souligne Bruno Bernard, le président de la Métropole.

"3 habitants sur 4 vivront à moins de 10 minutes en vélo d'une voie lyonnaise (dans la Métropole de Lyon), explique Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives. Pendant des mois, il a rencontré tous les maires de la Métropole pour accompagner le développement de ces Voies Lyonnaises. "L'attente des maires est extrêmement forte", se réjouit-il.

Dans la Métropole, c'est une véritable explosion des déplacements en vélo depuis 10 ans. Avec +14 % de déplacements par an depuis 10 ans. "Certains parlaient d'un phénomène de mode..., rigole Fabien Bagnon, ancien président de la Ville à Vélo. C'est une révolution culturelle".

Pourquoi le changement de nom, du REV aux Voies Lyonnaises ?

"Le REV renvoyait trop à l'image d'une autoroute à vélo. Ce n'est pas l'image qu'on voulait renvoyer. Les attentes du public, c'est de la sécurité et du confort, notamment pour les non cyclistes. Et de la continuité dans les voies cyclables", explique Fabien Bagnon. Le REV était maintenant bien connu des adeptes du vélo, moins par le grand public. Avec ce nouveau nom, la Métropole espère toucher un public plus large. Car l'ambition, c'est vraiment de "donner envie", dixit Bagnon, "d'offrir d'autres alternatives que la voiture individuelle", poursuit Bernard

"Le nom, il renvoie clairement à l'image des voies romaines", assume Bagnon.

Quid de la sécurité sur les voies Lyonnaises ?

Le réseau aura sa propre signalétique. Il y aura 13 lignes. Chaque ligne sera numérotée. "On a besoin que le réseau soit visible pour garantir une fluidité sur toute la Métropole. On s'est inspiré d'autres réseaux qui ont de l'avance sur nous. Pour capitaliser les meilleures pratiques. Pour faire un modèle à la Lyonnaise", explique Fabien Bagnon. Lyon s'est notamment inspiré d'Amsterdam ou de Copenhague.

Pour une meilleure sécurité, il y aura une résine ocre au sol sur les intersections. Avec des codes couleurs pour chacune des 13 lignes.

Et les trottinettes ?

"La place des trottinettes électriques est bien sur les pistes cyclables donc sur les Voies Lyonnaises", poursuit Bagnon.

Le réseau des Voies Lyonnaises en bref

40 communes de la Métropole de Lyon (sur 59) traversées en 2026

250km de "Voies Lyonnaises" en 2026

un budget de 100M d'euros pour les aménagements jusqu'en 2026

3 habitants sur 4 vivront à moins de 10 minutes en vélo d'une voie lyonnaise en 2026

355 km de "Voies Lyonnaises" en 2030

48 communes de la Métropole de Lyon (sur 59) traversées en 2026

13 lignes différentes en 2030

Les premiers travaux :

Ligne 1 Vaulx-Saint-Fons : entre les ponts Gallieni-Guillotière en 2021 puis entre les ponts Guillotière-Churchill en 2022.

Ligne 2 Cailloux-Mions : Bd Vivier Merle (entre Paul Bert et Saxe Gambetta)

Ligne 10 Craponne-Chassieu : Avenue Victor Hugo à Tassin-la-Demi-Lune

Ligne 12 Lyon - Saint-Priest : Depuis Vaise jusqu'à Bellecour.