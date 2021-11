Lyon : elle se fait renverser à vélo, elle ne se souvient de rien, une étudiante lance un appel à témoins

Dans la soirée du mercredi 3 novembre, Abir, une étudiante lyonnaise rejoignait son domicile à vélo. Elle se réveille quelques heures plus tard aux urgences, amnésique, et en appel aux réseaux sociaux pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé.

Mercredi 3 novembre, aux alentours de 22 heures 30 dans le 8e arrondissement de Lyon, Abir rentre chez elle sur un Vélo’v. L’étudiante travers un passage piéton au vert au niveau de la station de tram Mermoz - Californie. Et puis plus rien. C’est le noir complet. Abir n’a aucun souvenir de ce qu’il s’est passé si ce n’est celui de s’être réveillée en sang, aux urgences de l’hôpital Edouard Herriot, avec un traumatisme crânio-cérébral en prime.

"J’ai eu une amnésie, je ne me souviens plus du tout de ce qui m’est arrivée, mais je suis presque sûre qu’une voiture m’a percutée et s’est enfuie ", indique-t-elle sur la page Facebook Wanted Community Lyon.

Du côté de la police, "aucune piste " regrette la jeune fille. Puisqu’aucun agent n’était sur place au moment des faits, et qu’aucune caméra n’était postée à cet endroit, les forces de l’ordre n’ont pu récolter le moindre indice pouvant permettre d’élucider le mystère. Alors l’étudiante en LEA à l’Université Jean Moulin préfère s’en remettre aux réseaux sociaux. Elle lance un appel à témoins pour collecter toutes informations sur l’incident dont elle a été la victime.