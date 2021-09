La circulation "vélo" explose à Lyon. Avec une progression nette de +14 % chaque année depuis 10 ans. Les quais du Rhône regorgent de cyclistes.

Dans la Métropole de Lyon, c'est une véritable explosion des déplacements en vélo depuis 10 ans. Avec +14 % de déplacements par an depuis 10 ans. "Certains parlaient d'un phénomène de mode..., rigole Fabien Bagnon, ancien président de la Ville à Vélo et aujourd'hui vice-président de la Métropole de Lyon à la voirie et aux mobilités actives. C'est une révolution culturelle".

Les "Voies Lyonnaises", le nouveau nom du Réseau Express Vélo, vont voir le jour dans la Métropole pour accompagner l'explosion de la pratique du vélo. D'ici 2030, ce seront 13 lignes et 355km en tout de voies cyclables sécurisées qui seront aménagées dans la Métropole de Lyon. 355 km de réseau large, séparés de la chaussée.

Plus de 16 000 cyclistes en une journée sur les quais du Rhône

A Lyon, sur les quais du Rhône, entre le pont Wilson et le pont Lafayette, le 7 septembre, un nouveau record a été battu avec un passage de 16 244 cyclistes en une journée. Sur les quais haut et bas. "Depuis le début de l’année, cet axe cyclable est le plus fréquenté de France devant la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol à Paris", s'enflamme la Métropole de Lyon.

Tout en rappelant que cet axe sera réaménagé en "Voies Lyonnaises" dès 2022. « Le record que la Métropole vient d’enregistrer sur cet axe qui sera élargi avec une piste de 4 mètres et aménagé entre mars et décembre 2022 dans le cadre des travaux de la ligne 1 des Voies Lyonnaises illustre et justifie la politique de mobilité que nous menons", explique Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole.

Depuis le 1er janvier 2021, plus de 2 500 000 cyclistes ont été comptabilisés sur cet axe. "Lyon s’affirme année après année comme une ville du vélo ! Ce nouveau record témoigne des changements dans les modes de vie et de déplacement des Lyonnaises et des Lyonnais. Il nous encourage à poursuivre notre action aux côtés de la Métropole avec le projet des Voies Lyonnaises. Pour répondre à cette dynamique, nous adaptons la ville, en améliorant la qualité de vie et la santé des habitants", souligne de son côté le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.

Une "Voie Lyonnaise", c'est quoi ?

Un réseau large (de 3 à 4 mètres de large), séparé de la chaussée "voiture", une condition capitale pour la sécurité. "La voiture et le vélo sont séparés sinon ce ne sont pas des Voies Lyonnaises", souligne Bruno Bernard, le président de la Métropole.

Les premiers travaux des "Voies Lyonnaises"

Ligne 1 Vaulx-Saint-Fons : entre les ponts Gallieni-Guillotière en 2021 puis entre les ponts Guillotière-Churchill en 2022.

Ligne 2 Cailloux-Mions : Bd Vivier Merle (entre Paul Bert et Saxe Gambetta)

Ligne 10 Craponne-Chassieu : Avenue Victor Hugo à Tassin-la-Demi-Lune

Ligne 12 Lyon - Saint-Priest : Depuis Vaise jusqu'à Bellecour.

Pour tout savoir sur les "Voies Lyonnaises", retrouvez notre décryptage ICI.