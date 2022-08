Alors que la canicule fait son retour à Lyon pour accompagner le début du mois d’août, la Ville de Lyon est contrainte de fermer ses piscines municipales une fois par semaine en raison d’une "pénurie nationale de maîtres-nageurs".

Les fortes chaleurs qui font leur retour à Lyon cette semaine sous l’effet d’une nouvelle canicule donneront sûrement envie aux Lyonnais restés en ville d’aller se rafraîchir dans l’une des piscines municipales lorsque le thermomètre affichera plus de 30°c. Attention toutefois, n’oubliez pas de vérifier les jours d’ouverture, car en raison d’une "pénurie nationale de maîtres-nageurs sauveteurs et afin de garantir la sécurité des usagers et maintenir un service dans l’ensemble des piscines municipales, la ville de Lyon adapte son service" au mois d’août.

"Il a été décidé de fermer chaque équipement nautique pour une journée dans la semaine tout en maintenant constamment une ouverte de lieux de baignade durant le mois d’août", la Ville de Lyon

Un jour de fermeture par semaine

Toutes les piscines de la ville, à l’exception de l’équipement éphémère installé à la Tête d’Or, seront contraintes de fermer une journée par semaine. Pour la piscine Mermoz, dans le 8e arrondissement, ce sera le lundi, pour le centre nautique Tony Bertrand, sur les quais du Rhône, ce sera le mardi, puis le jeudi ce sera au tour de la piscine de la Duchère, dans le 9e arrondissement, et enfin le vendredi c’est la piscine de Gerland, dans le 3e arrondissement, qui sera concernée.

Par ailleurs, il est conseillé de réserver sa place avant d’aller nager.

Lire aussi : Canicule : 34°c attendus à Lyon ce mardi 2 août