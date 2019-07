Lyon : l’hôtellerie s'est bien portée en mai 

Les hôtels 1 étoile et 4 et 5 étoiles sont ceux qui s’en sont sorti le mieux au mois de mai dans la métropole de Lyon.

Au mois de mai les performances de l’hôtellerie lyonnaise ont connu une hausse par rapport à celles de l’an dernier selon la dernière étude de conjoncture copilotée par la CCI Lyon Métropole/Saint-Étienne/Roanne et la Métropole de Lyon. En effet, le RevPAR* a augmenté de 0,5 % toutes catégories d'hôtel confondues. La fréquentation a, elle, augmenté de 2,5 %. Du côté des tarifs, ils ont diminué de 2 %. De manière générale dans les différents indicateurs de performance, ce sont les hôtels 1 étoile et les 4 et 5 étoiles qui s'en sortent le mieux.

Ce mois de mai a notamment été boosté par l’organisation du congrès JCI European Conférence du 8 au 12 mai, le congrès ECE du 18 au 21 mai et l’Européen Vehicule Symposium du 19 au 22 mai 2019.