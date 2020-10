Lyon : les WorldSkills France reportés en 2021

En raison de la crise du Covid-19, les finales nationales des WorldSkills de Lyon vont être reportées à 2021.

Les finales nationales des WorldSkills de Lyon, qui avaient été reportées une première fois en décembre 2020, se dérouleront finalement en 2021, en raison de la crise du Covid-19 et de la situation sanitaire dans la région. “L’ensemble des équipes de WorldSkills France travaille depuis des semaines sur de nouvelles solutions en fonction de l’évolution sanitaire, mais force est de constater que le contexte n’est pas favorable et à un moment, WorldSkills France ne s’est plus posé la question de si elle pouvait organiser les Finales nationales, mais si elle le devait dans ce contexte incertain. Avec l’appui de nos membres et partenaires, nous avons pris la décision la plus responsable. Nous espérons de tout cœur que nous pourrons, en 2021, organiser de belles Finales nationales qui sont nécessaires pour la valorisation des métiers indispensables à la relance de notre économie et pour les jeunes qui se sont tant investis. C’est à ce titre que WorldSkills France adapte son programme de pré-compétition afin de garder les jeunes mobilisés”, a déclaré Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France.

Des modules de préparation aux Finales nationales vont être maintenus pour l’ensemble des équipes régionales jusqu’à la mi-novembre et les Finales nationales de novembre prévues à l’Institut de formation professionnelle se tiendront comme convenu du 11 au 13 novembre 2020. Lyon accueillera les WorldSkills monde en 2023. 200 000 visiteurs sont attendus pendant quatre jours de compétitions durant lesquels seront engagés 1600 participants de 82 pays.