Lyon : les voleurs avaient une méthode bien rodée

Trois individus ont été interpellés à Lyon, place Gabriel Péri, suspectés d'avoir commis plusieurs vols, dont certains avec violence. Ils ont été trouvés en possession de dix téléphones portables et leur méthode était bien rodée.

Ce dimanche 17 novembre, deux mineurs SDF âgés de 16 ans (inconnu des services de police) et un jeune homme de 18 ans domicilié à Oullins (3 antécédents judiciaires) ont été interpellés place Gabriel Péri dans le 3e arrondissement de Lyon. Ils avaient été repérés plus tôt place de la Comédie et étaient déjà suspectés d'avoir commis un vol aggravé avec violence au niveau de la rue Romarin (sans ITT).

Interpellés grâce à la vidéo surveillance, ils étaient en possession de dix téléphones portables d'un permis de conduire et d'un passeport appartenant à des tiers. L'enquête de la Sûreté départementale a permis de découvrir une méthode bien rodée puisqu'ils s'attaquaient aux clients des établissements de nuit, volant téléphones et affaires personnelles présents dans les poches.

Grâce aux témoignages, cinq victimes ont pu déjà être recensées, ainsi que deux autres victimes de vols en réunion. Les personnes entendues ont reconnu un ou plusieurs des individus comme étant présents ou actifs au moment des faits. Les suspects ont reconnu partiellement ce qui leur était reproché. Ils seront présentés au parquet ce mardi.