Lyon : les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent pendant les fêtes

À partir de ce lundi 20 et jusqu’au 31 décembre, les urgences dentaires de l'Hôpital Édouard Herriot seront fermées à Lyon. Elles seront transférées au centre de soins dentaires des HCL dans le 7e arrondissement.

En temps normal, en cas d‘urgence dentaire les Lyonnais sont invités à se rendre à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement, pour bénéficier d’une prise en charge. Néanmoins, le service étant fermé depuis ce lundi jusqu’au 31 décembre, les urgences ont dû être transférées dans le 7e arrondissement, au centre de soins dentaires des HCL.

Situé 8 place Depéret, le centre dispose de "15 fauteuils de soins dédiés" et est ouvert de 8h30 à 15 heures du lundi au vendredi. En revanche, les week-ends des 25-26 décembre et 1er et 2 janvier il sera fermé. À noter que les urgences liées à des prothèses dentaires ne sont assurées que le matin de 8h30 à 11h30.

Urgences dentaires : Centre de Soins Dentaires des Hospices Civils de Lyon situé 8 place Depéret, dans le 7e arrondissement de Lyon (04 72 11 03 61).