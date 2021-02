Lyon : les trois boutiques Emmaüs fermées à cause du coronavirus réouvertes

Journée Fripes, Vinyles et Brocante, le 11 novembre à la Commune – © Vincent Kammerer

Trois magasins Emmaüs de la Métropole de Lyon avaient dû fermer leurs portes en raison de la découverte de clusters. Un premier va rouvrir dès ce samedi, les deux autres vont suivre.

La boutique Emmaüs de Vénissieux, de Villeurbanne et de la rue de Créqui, dans le 7e arrondissement de Lyon, sont autorisées à rouvrir. Celle de Parilly doit ouvrir dès ce samedi, Gratte-ciel et Créqui vont rouvrir le mardi 23 février. Les dons, collectes et ventes vont pouvoir reprendre.

‼ REOUVERTURE DE VOS BOUTIQUES EMMAÜS ‼ A toutes et tous, nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de vos... Publiée par Emmaüs Lyon sur Vendredi 19 février 2021

Elles avaient dû fermer le 12 février à cause de plusieurs cas de Covid-19.