Coronavirus : clusters chez Emmaüs, trois boutiques fermées à Lyon

Trois magasins Emmaüs sont actuellement fermés dans la métropole de Lyon en raison de la découverte de clusters. Ils ne devraient pas rouvrir avant le 23 février au plus tôt.

Emmaüs a recensé début février des clusters de COVID-19 chez les salariés de ses boutiques. A Lyon, trois points de vente sont concernés. Il s'agit de l'immense boutique Emmaüs de Vénissieux, ainsi que des magasins de Villeurbanne et de la rue de Créqui, à Lyon. Il n'est donc plus possible d'y faire des achats, mais également d'y déposer des objets. Sur la page Facebook d'Emmaüs, aucune date de réouverture n'a encore été communiquée. L'association précise néanmoins que "les dons, collectes et ventes ne reprendront donc pas avant le 23 février".