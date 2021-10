Du 18 octobre à décembre 2021, le quai de la Pêcherie sera en travaux et la circulation réduite à une voie.

Dans le cadre du projet Rives de Saône, des travaux d'aménagement de la voirie sont prévus quai de la Pêcherie dans le 2e arrondissement de Lyon. Ces travaux, prévus du lundi 18 octobre à décembre 2021, ont pour objectif "de donner plus de place aux piétons, aux vélos et aux bus", explique la mairie du 2ème arrondissement. Les travaux se tiendront entre la place d'Albon et la rue Longue. La circulation sera limitée à une seule voie et les accès aux commerces et logement sont manitenus.

Les aménagements réalisés seront : un large trottoir le long des façades, une piste cyclable Sud-Nord côté Presqu'île, une voie de circulation Nord-Sud pour les voitures et une voie Nord-Sud mixte bus et vélos.