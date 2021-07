Lyon : les résultats du bac attendus ce mardi 6 juillet

Les résultats de la première édition du "bac Blanquer", issu de la réforme de 2018, seront dévoilés ce mardi 6 juillet. Les épreuves de rattrapage débuteront dès le lendemain et se dérouleront jusqu’au 9 juillet.

Affichés dans les lycées ou consultés directement sur internet, les résultats de la nouvelle formule du baccalauréat seront dévoilés aux élèves de l'Académie de Lyon ce mardi 6 juillet. Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, l’épreuve relève très majoritairement du contrôle continu.

Pour réduire la pression des lycéens, certains ayant suivi des enseignements à distance ou en demi-groupe depuis le mois de novembre, le ministère de l’Éducation avait prévu une série d’aménagements pour cette première édition du "bac Blanquer", issu de la réforme de 2018. Il avait ainsi été décidé que le contrôle continu représenterai au minimum 82 % de la note finale des candidats au bac général et technologique, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18 % restants. Les épreuves de spécialités qui devaient se tenir pour la première fois en mars ont, elles, été annulées, au profit du contrôle continu.

L’enjeu de l’épreuve de philosophie, organisée sur table, avait par ailleurs été minimisé. En effet, cette année, les correcteurs avaient pour instruction de ne retenir que la meilleure note entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu.

Plusieurs couacs dans l’Académie

Déjà perturbée par la crise sanitaire, cette édition 2021 du Baccalauréat a aussi connu quelques soucis d’organisation dans la région. De nombreux professeurs de philosophie chargés de corriger les copies se sont dit en colère face à des retards de distribution de lots de copies numérisées, rapporte l’AFP. Plusieurs académies de France et notamment celle de Lyon ont même obtenu un délai supplémentaire pour rendre leur travail.

Fin juin, une cinquantaine d’élèves du Beaujolais avait également eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’ils devraient repasser une épreuve de leur bac pro après la perte de leurs copies.

Les rattrapages débuteront le 7 juillet

Les épreuves de rattrapage démarreront dès ce mercredi et se tiendront jusqu'au 9 juillet. En 2020, la session du bac jugée uniquement sur le contrôle continu avait vu la réussite des candidats atteindre 91,3 %. Un chiffre encore plus élevé pour les baccalauréats généraux ou la réussite était de 94 % (91,1 % en L, 94 % en ES et 94,6 % en S). En 2019, après la session de rattrapage la réussite était de 88 % dans l'académie. Le nombre d'admis devrait être particulièrement élevé cette année encore.