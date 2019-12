Lyon : les prix des abonnements TCL vont-ils augmenter en 2020 ?

Les tarifs des abonnements TCL vont augmenter en 2020. Pas le prix d'un ticket. Décryptage.

Le prix d'un ticket TCL ne bouge pas en 2020. Il demeure à 1,90 euro à l'unité et 17,30 euros le carnet de dix.

En revanche, les tarifs des abonnements TCL vont augmenter en 2020. Des abonnements basés essentiellement sur l'âge et non plus sur d'éventuels justificatifs.

De nombreux abonnements vont augmenter

En 2020, de nombreux abonnements vont augmenter. Les anciens Pass Partout et City Pass devenus 26-64 ans "mensuel" et "mensuel illimité" passeront ainsi de 64 à 65 euros. A noter, les salariés peuvent demander à leur employeur le remboursement de 50 % de leur abonnement, ce qui permettra de payer 32,50 euros en 2020.

32,50 euros, c'est d'ailleurs un prix de base. C'est ce que devront également payer par mois les 11 - 17 ans, ainsi que 18-25, contre 32 euros en 2019 (dans ces deux cas, même si elles augmentent aussi, les offres annuelles restent les plus intéressantes, voir tableau ci-dessous). Même tarif pour les 65 ans et plus, ou les retraités à partir de 60 ans.

Tous les tarifs d’abonnements TCL 2020 en comparaison avec 2018 et 2019

Abonnement Tarif équivalent en 2018 Tarif 2019 Tarif 2020 4-10 ans mensuel 18,20 euros 18,40 euros 19 euros 4-10 annuel 91 euros 92 euros 94 euros 4-10 permanent 9,10 euros 9,20 euros 9,4 euros 11-17 ans mensuel 31,80 euros 32 euros 32,50 euros 11-17 ans annuel 224 euros 228 euros 233 euros 11-17 ans permanent 22,80 euros 22,80 euros 18-25 ans mensuel 31,80 euros pour les étudiants 44,50 euros pour le Pass Partout jeune (moins de 21 ans) 32 euros 32,50 euros 18-25 ans annuel 318 euros 320 euros 325 euros 26-64 ans mensuel 60,50 euros City Pass 64 euros 65 euros 26-64 ans mensuel 63,50 euros Pass Partout 64 euros 65 euros 26-64 ans permanent 64 euros 65 euros 65 ans et plus mensuel 31,80 euros 32 euros 32,50 euros Retraité à partir de 60 ans 63,50 euros 32 euros 32,50 euros Famille nombreuse 44,50 45 euros 45,80 euros Solidaire 1 mensuel 9,10 euros 9,20 euros 9,30 euros Solidaire 1 annuel 91 euros 92 euros 93 euros Solidaire 2 mensuel 18,20 euros 18,40 euros 18,60 euros Mutilés de guerre / malvoyants 6,20 euros 6,30 euros 6,40 euros

