Le risque d'allergie augmente de nouveau dans le Rhône, notamment pour les pollens de noisetier et d'aulne.

À un peu plus d'un mois de la fin de l'hiver, les pollens sont de retour dans le Rhône. Le risque d'allergie aux pollens de noisetier et d'aulne atteint le niveau moyen indique le Réseau national de surveillance aérobiologique. "Les pollens de noisetiers volent bien dans l'air aujourd'hui en France, notamment dans les monts du Lyonnais, avec le soleil, la douceur et le vent" indique-il sur les réseaux sociaux.

Les pollens de cyprès sont également de retour, mais dans une moindre mesure puisque le risque d'allergie reste faible dans le Rhône. Comme toujours, pour les personnes sensibles, il est conseillé de se rincer les cheveux le soir, d'aérer son logement le matin et le soir ainsi que de limiter le sport en plein air.