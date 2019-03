Lyon : les perturbations à prévoir sur le métro B pour avril et mai

Entretien – Directeur discret mais connu pour son efficacité de Keolis, Pascal Jacquesson a tiré la sonnette d’alarme cet automne, face à un réseau qui devenait toujours plus saturé, et proposé une solution rapide. Keolis a tout à y gagner : plus de voyageurs, c’est aussi plus de recettes. En 2018, l’entreprise a réalisé un bénéfice record : 7,7 millions d’euros (redistribués à 40 % aux salariés).